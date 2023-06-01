Во Владимирской области депутаты отменили сразу несколько муниципальных должностей.
31-го мая 2023...
Во Владимирской области депутаты отменили сразу несколько муниципальных должностей.
31-го мая 2023 года прошло очередное заседание Совета народных депутатов.
Одной из тем на повестке дня встал вопрос о досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-четной палаты города Владимира.
Ещё одним любопытным вопросом стало - «внесение изменений об установлении должностей муниципальной службы в муниципальном образовании города Владимира».
Теперь во Владимирской области не будет такой должности, как «заведующий отделом». В «небытие» уходит и упоминание о всех должностях в избирательную комиссию.
Депутаты единогласно поддержали внесение данных изменений.
Фото: pxfuel.com