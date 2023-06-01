Во Владимирской области депутаты отменили сразу несколько муниципальных должностей. 31-го мая 2023...

Во Владимирской области депутаты отменили сразу несколько муниципальных должностей.31-го мая 2023 года прошло очередное заседание Совета народных депутатов.Одной из тем на повестке дня встал вопрос о досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-четной палаты города Владимира.Ещё одним любопытным вопросом стало - «внесение изменений об установлении должностей муниципальной службы в муниципальном образовании города Владимира».Теперь во Владимирской области не будет такой должности, как «заведующий отделом». В «небытие» уходит и упоминание о всех должностях в избирательную комиссию.Депутаты единогласно поддержали внесение данных изменений.Фото: pxfuel.com