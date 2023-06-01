Во Владимирской области на «М-7» вновь произошло серьёзное ДТП, есть пострадавшие. Напомним, мы...

Во Владимирской области на «М-7» вновь произошло серьёзное ДТП, есть пострадавшие.Напомним, мы писали ранее, что 31 мая произошло два ДТП на автомагистрали «М-7»:«Во Владимирской области на 225-м км трассы М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП» (https://vladtv.ru/incidents/145007/) и «В результате серьёзного ДТП деблокировали пострадавшего» (https://vladtv.ru/incidents/144996/).И вот сегодня, в первый день лета (1 июня 2023 года) очередное столкновение двух транспортных средств, но уже в Вязниковском районе.ДТП случилось рано утром — в 5:36. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, координаты аварии: «Вязниковский р-н, трасса М-7 (292 км), вблизи н. п. Симонцево».Уточняется, что произошло столкновение 2-х транспортных средств. Судя по фотографиям спасателей, не обошлось без фуры.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка. Коротко сообщается, что «имеются пострадавшие».Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек и 3 единицы техники.Подробности происшествия уточняются.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что в случае необходимости следует оперативно обращаться на телефон спасения «01» или «101». Помните, несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области