Во Владимирской области назвали лучших врачей 2023 года. Речь идёт о региональном этапе...

Во Владимирской области назвали лучших врачей 2023 года.Речь идёт о региональном этапе всероссийского конкурса, который проводит Министерство здравоохранения Владимирской области.Итоги конкурса 2023 года следующие:в номинации «Лучший терапевт» победила Светлана Рашид, врач-терапевт Городской поликлиники №1 города Владимира;в номинации «Лучший хирург» – Дмитрий Смирнов, врач-хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира;в номинации «Лучший офтальмолог» – Светлана Тихонова, врач-офтальмолог Городской клинической больницы №5 города Владимира;в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» – Светлана Рыбакова, врач-рентгенолог Городской клинической больница №5 города Владимира.Четверо владимирских докторов представят наш регион на всероссийском этапе конкурса «Лучший врач года».Фото: pxfuel.com