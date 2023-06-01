Во Владимирской области произошел крупный пожар, площадью 1500 квадратных метров. 1 июня 2023 года...

Во Владимирской области произошел крупный пожар, площадью 1500 квадратных метров.1 июня 2023 года в 18.32 поступило сообщение о пожаре в бюро ритуальных услуг по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Севастопольская, д 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.По прибытии подразделений наблюдалось открытое горение кровли здания. Существует угроза распространения огня на соседние строения. Сотрудниками МЧС сформировано 4 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. По предварительной информации площадь пожара 1500 кв.м. Горит здание ритуальных услуг и автосервиса.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 17 единиц техники, 56 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: МЧС России по Владимирской области