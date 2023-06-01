Состоятся акции «Письмо на фронт», «Портрет защитника», «Привет с фронта», творческие мастер-классы и спортивные соревнования.

Во Владимирской области пройдут праздники для детей из семей бойцов СВО. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.Так, в социально-реабилитационном центре Владимира состоится мероприятие «Первый шаг – детям». Состоятся акции «Письмо на фронт», «Портрет защитника», «Привет с фронта», творческие мастер-классы и спортивные соревнования.В городах и районах 1 июня также будут организованы интерактивные игровые площадки, патриотические флешмобы и творческие мастер-классы.