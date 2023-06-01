Во Владимирской области разрастается нашествие непарного шелкопряда. Насекомое объедает зелёные...

Во Владимирской области разрастается нашествие непарного шелкопряда.Насекомое объедает зелёные насаждения и стремительно расползается по территории. Чем так опасен вредитель и как с ним бороться? Вместе со специалистами россельхозцентра в нацпарк в Гусь-Хрустальный район выехала Ольга Яцык.Для Валентины нашествие гусениц шелкопряда стало настоящей бедой. Прожорливое насекомое съело в саду все цветы и деревья. И теперь оккупировало дом.- Валентина Игнатова - жительница с. Перово:- Они везде: на доме, на фундаменте. Во всех углах сделали паутину. Я уже два раза опрыскивала дом. Берёзу насколько можно было достать. Утром приходишь - их ещё больше.В соседнем дворе - та же история. Плодовые деревья спасти не удалось. Вредитель появился будто из ниоткуда, говорят местные жители. Раньше такого не было. Специалисты это объясняют близостью леса и болотистой местностью. Село Перово находится на территории национального парка "Мещёра", где есть все условия для размножения насекомого, а по территории его разносит ветер.Наталья Михайлова - главный агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" в г. Гусь-Хрустальный:- Благодаря вот этим ворсинкам, которые находятся на самой гусенице, они снабжены воздухом. При сильном ветре они разлетаются на очень большие расстояния до 12 км. В связи с этим, захватывают всё больше и больше территорий.Вредитель зимует в стадии яйца и легко переносит низкие температуры. Вплоть до -50 градусов. С наступлением тепла появляется гусеница, которая делает свою чёрную работу. Вместе с непарным шелкопрядом действует кольчатый. По сути, ничем не отличается от своего собрата. Любит деревья, цветы и капусту. Поэтому, очень важно предупреждать население о такой опасности на уровне местных администраций, говорят в Россельхозцентре. В борьбе за жизнь деревьев помогут химикаты.Анна Санина - начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ Россельхозцентр по Владимирской области:- Мы советуем обработать "Фуфаноном- нова. Согласно инструкции по применению, там несколько обработок. Повторять их надо каждые 7 или 10 дней. Но в данном случае, результат будет слабым. Потому, что надо было начинать обработку, конечно, раньше.Осенью и весной садоводам необходимо проверять наличие яйцекладки. Их может быть много и в разных местах. В том числе, в домах.Ольга Яцык:- В одной кладке шелкопряда находится 400 яиц. Делают они их преимущественно на деревьях. Вот эту рябину шелкопряд уничтожил за две недели. А дуб, который находится через дорогу, совсем не засох. Это также шелкопряд. И его он "съел" буквально за полтора месяца.Для человека гусеницы также опасны. Водитель нашей съёмочной группы рисковал получить ожог.- Их нельзя брать в руки. Их щетинки могут вызвать ожог.- Серьёзно?Собирать их нужно в перчатках, а чтобы уничтожить - заливать керосином или закапывать на полметра в землю. Ясно одно: бороться с непарным и кольчатым шелкопрядом нужно заранее, чтобы не остаться без урожая.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир