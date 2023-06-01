За 2022 год родилось 8787 детей.

Во Владимирской области за 2022 год родилось 8787 детей. Годом ранее на свет появилось на 978 младенцев больше. Об этом сообщили во Владимирстате.На начало года в 33-ем регионе из 1,3 млн человек количество детей составляло 200 тысяч. В каждой из возрастных категорий число мальчиков в среднем на 1500 больше, чем девочек.Тенденция к сокращению рождаемости сохраняется и в текущем году - минус 3,8% (1338 детей, что на 53 меньше, чем годом ранее). При этом коэффициент детской смертности вырос в 2,2 раза (5,5 на тысячу новорождённых).Добавим, что семь девушек стали мамами в возрасте до 14 лет. Самой взрослой маме было 55 лет. На свет появились 87 двойняшек.