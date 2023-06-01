Во Владимирской области синоптики прогнозируют солнечный день перед дождливыми и холодными...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют солнечный день перед дождливыми и холодными выходными.По прогнозам синоптиков, 2 июня во Владимирской области будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет держаться на отметке +23°. Ночью столбик термометра опустится до +11°C.Ветер западный, 2 м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 745 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды2 июня отмечается день мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известен в народе под именем Огуречника, т.к. с этого дня начинали сеять огурцы: «На Филиппа да на Фалалея – доставай огурцы скорее». Если в этот день много шишек на елке – к хорошему урожаю огурцов. В это время распускается жасмин. Также может еще зацветать рябина. Позднее цветение этого кустарника указывало нашим предками на позднюю осень.Фото pxfuel.com