Его коллега и водитель грузовика госпитализированы.

Во Владимирской области в ДТП на М-12 погиб дорожный рабочий. Об этом рассказали в региональном УМВД.Авария возле Улыбышевских карьеров произошла в 14:45. Водитель КАМАЗа, который ехал в сторону Москвы, не заметил временные дорожные знаки, предупреждающие о проведении работ, и врезался в автоцистерну. Кабину машины на бок.В автокатастрофе погиб один дорожный рабочий, его коллега и водитель грузовика госпитализированы.Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.