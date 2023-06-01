Во Владимирской области выплаты из материнского капитала будут производится 5 числа каждого...

Во Владимирской области выплаты из материнского капитала будут производится 5 числа каждого месяца.Сегодня - День защиты детей. В канун Международного праздника о мерах поддержки семей с детьми рассказали в региональном отделении социального фонда России. Одна из них - это единое социальное пособие. Его получатели - семьи, в который среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе.Антон Курбаков, управляющий региональным Отделением СФР по Владимирской области:- Единое пособие включило в себя ряд уже действовавших мер социальной поддержки детей. Это такие меры поддержки как: ежемесячная выплата на детей на первого ребенка и на третьего и последующих детей в возрасте до 3-х лет, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а так же от 8 до 17 лет. А также ежемесячные денежные пособия женщине ставшей на учет в ранние сроки беременности. При назначении данных выплат применяется комплексная оценка дохода и имущества семьи.Еще одна форма поддержки - материнский капитал. С начала года его получили 2 тысячи новоиспеченных мам. Чаще всего эти средства родители "инвестируют" в покупку жилья и улучшение жилищных условий. Но для семей действует и программа ежемесячных выплат на детей из средств маткапитала. В соцфонде подчеркивают два момента: Первый - выплаты в семье теперь может получать каждый ребенок младше трех лет, и второй - деньги будут начисляться за предыдущий месяц и приходить на счет в начале следующего.Антон Курбаков, управляющий региональным Отделением СФР по Владимирской области:- С июня этого года к выплатам из материнского капитала начнут применяться новые общероссийские правила. И семья в любой точке страны будет получать эти выплаты 5-го числа каждого месяца.