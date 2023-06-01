Один из них украл в магазине 48 плиток шоколада, это произошло в Гороховецком районе, сообщили в УМВД. 26-летний парень украл его с целью сбыта. Когда вора поймали, он объяснил полицейским, что

Один из них украл в магазине 48 плиток шоколада, это произошло в Гороховецком районе, сообщили в УМВД. 26-летний парень украл его с целью сбыта. Когда вора поймали, он объяснил полицейским, что уже продал шоколад и потратил полученные деньги. Материальный ущерб в размере 4 тысячи рублей парень возместил. Аналогичное преступление совершил житель Александровского района, он в