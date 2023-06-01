Жительница Владимира вынуждена была покупать всё за свой счёт.

Во Владимирской области женщину-инвалида не обеспечили средствами реабилитации. Об этом рассказали в прокуратуре.По индивидуальной программе лечения ей положен ряд технических средств, среди которых специальная ортопедическая обувь. Однако государство так и не позаботилось о пациенте. Жительница Владимира вынуждена была покупать всё за свой счёт.После вмешательства прокурора города женщину обеспечили средствами реабилитации и возместили затраты на приобретённые изделия.