Во Владимирском исполкоме Единой России утвердили итоги электронного предварительного...

Во Владимирском исполкоме "Единой России" утвердили итоги электронного предварительного голосования.Напомним, оно проходило в нашем регионе с 22-ого по 28-е мая включительно. Впервые праймериз проводились полностью в электронном формате. Как отметил председатель оргкомитета Дмитрий Лызлов, предварительное голосование во Владимирской области прошло без нарушений. Процедура вызвала большой интерес и у избирателей, и у тех, кто решил принять участие в праймериз, представив свою кандидатуру. Кандидатами стали 226 жителей региона, а как выборщики зарегистрировались 112 тысяч человек. Это свыше 10-ти процентов от общего числа избирателей Владимирской области. Итоги праймериз будут утверждены на президиуме регионального политсовета партии "Единая Россия".