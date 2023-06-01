Во Владимирском Кванториуме наградили победителей Всероссийских и региональных олимпиад и...

Во Владимирском "Кванториуме" наградили победителей Всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов.В "Кванториуме" наградили победителей Всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов среди школьников и студентов колледжей. Ближайшие годы в России объявлены Президентом Десятилетием науки и технологий. Перед государством поставлена задача - поощрять научно-техническое творчество молодежи и создавать условия для создания новых идей и их​ применения. С подробностями Вера Куликова. ​В зале победители​ и призеры​ заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад профмастерства среди студентов колледжей. Отметить достижения учащихся и их наставников пришли заместитель Губернатора Владимирской области Владимир Куимов, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова, зампредседателя Заксобрания Роман Кавинов, ректор Ковровской государственной технологической академии, зампредседателя комитета по вопросам образования и науки Заксобрания​ Елена Лаврищева, представители​ Торгово-промышленной палаты области, промышленных предприятий и Союза машиностроителей России. ​Владимир Куимов, заместитель Губернатора Владимирской области:- Поводим итоги нашего большого учебного года 22-23, где участвовали школьники во Всероссийских олимпиадах регионального уровня, Российского уровня. Кроме того, у нас прошли соревнования​ по мастерству среди студентов, учащихся СПО, и там принимали участие студенты по рабочим специальностям. ​Среди призеров заключительного этапа​ Всероссийской олимпиады по литературе и десятиклассница православной гимназии из Коврова​ Анастасия Варнина. ​Анастасия Варнина, ученица 10 класса православной гимназии г. Коврова:- Мне очень понравилось, что необходимо кроме того, что анализировать произведение, необходимо также самим как-то вовлекаться в творческий процесс​ и создавать.)Развитию профессионального образования и науки в нашем регионе уделяется особое внимание. Ежегодно проводятся региональные олимпиады​ профессионального мастерства среди студентов колледжей. В этом году конкурсы проходили по двадцати одной специальности. Соревновались будущие машиностроители, специалисты в сфере радиоэлектроники, литейщики, химики-технологи, ИТ—специалисты, строители, архитекторы, правоохранители, и др. Всего - более тысячи​ учащихся. От Торгово-промышленной палаты области победителей поздравил и вручил подарки Дмитрий Кузин-вице-президент палаты. Среди награжденных и команда Владимирского строительного колледжа. Она стала лучшей в региональной олимпиаде по "Пожарной безопасности". ​Даниил Лякин, студент​ Владимирского строительного​ колледжа: ​- Были соревнования по пожарной безопасности по нашей специальности. У нас соревнования состояли из двух частей. Это теория и практика. Теория -это тесты по​ нашей профессии и дальше было практическое занятие. Отработка спасения человека в условиях заземления.В церемонии награждения приняли участие и представители промышленных предприятий – партнеры колледжей. Среди них и Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал". Студенты колледжей-победители​ олимпиад - получили не только​ дипломы и подарки от Правительства Владимирской области и научно-исследовательского института, но и приглашение пройти​ практику в ВНИИ «Сигнал» с последующим трудоустройством. Также были отмечены заслуги студентов-спортсменов, победителей Всероссийских соревнований, их тренеров-наставников, руководителей военно-патриотических клубов колледжей.Вера Куликова, Алексей Ковалев. Вести-Владимир.