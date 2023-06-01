Телеведущая поделилась с подписчиками личной историей в своих соцсетях.

Телеведущая поделилась с подписчиками личной историей в своих соцсетях.Последние недели имя Виктории Бони особенно бурно обсуждалось в прессе. Экс-участница "Дома-2" блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, не давая покоя ни публике, ни журналистам, ни знаменитым коллегам. Одни были искренне рады видеть российскую звезду среди знаменитостей мирового масштаба, а другие находили новые поводы над ней поглумиться. Впрочем, Виктории все оказалось нипочем.Даже после бурной волны негатива и откровенных насмешек Боня продолжает радовать поклонников новым контентом. Накануне звезда "Дома-2" подняла в блоге интересную для многих тему и заговорила о личном. Виктория поделилась с подписчиками историей своей эмиграции, на которую решилась много лет назад.Не секрет, что телеведущая уже давно живет в Монако вместе с 11-летней дочкой Анджелиной. Знаменитость перебралась за границу еще в 2011 году, когда состояла в отношениях с бизнесменом Александром Смерфитом. Со стороны может показаться, что эта встреча и переезд стали для Виктории буквально подарком судьбы. Однако ради бывшего мужа ей пришлось пожертвовать всем, пишет . Ей было очень тяжело освоиться в новой стране, а в России она уже была популярна и имела хороший заработок."Если подумать, то именно Анжелина привела мою жизнь на юг Франции. Я была такая смелая, что решилась на такой шаг... Когда я уезжала, у меня была стабильная жизнь в Москве, я очень много зарабатывала", – вспомнила о переезде в Монако Боня.