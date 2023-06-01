Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области рассказала насколько...

Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области рассказала насколько остра тема детской жестокости.Первое июня - День защиты детей. Международный праздник, учрежденный, чтобы привлечь внимание взрослых к проблемам юного поколения. Где ребенка подстерегают опасности? Насколько остро в регионе стоит тема детской жестокости? И что могут сделать родители, чтобы предупредить конфликтные ситуации? Гостем студии "Вестей" в этот день стала Юлия Раснянская, Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.