Коэффициент составит 5,5 малышей на 1000 новорождённых.

Во Владимирской области за 2022 год родилось 8787 детей. Годом ранее на свет появилось на 978 младенцев больше. Об этом сообщили во Владимирстате.На начало года в 33-ем регионе из 1,3 млн человек количество детей составляло 200 тысяч. В каждой из возрастных категорий число мальчиков в среднем на 1500 больше, чем девочек.Тенденция к сокращению рождаемости сохраняется и в текущем году - минус 3,8% (1338 детей, что на 53 меньше, чем годом ранее). За последние пять лет показатель сократился на 30%, ведь в 2018 на свет появилось 12 693 малыша. При этом коэффициент детской смертности вырос в 2,2 раза (5,5 на тысячу новорождённых).Добавим, что семь девушек стали мамами в возрасте до 14 лет. Самой взрослой маме было 55 лет. На свет появились 87 двойняшек.