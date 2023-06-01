За пьяную стрельбу по полицейским житель Владимирской области отделался штрафом. Кольчугинским...

За пьяную стрельбу по полицейским житель Владимирской области отделался штрафом.Кольчугинским горсудом установлено, что вечером 18 февраля ДПС ГИБДД прибыли в магазин «Ярче» на Ленина. Оттуда поступил сигнал, что там мужчина размахивает пистолетом. Дебошира задержали и усадили в служебный автомобиль.Тем временем подсудимый, недовольный действиями сотрудников полиции дважды выстрелил в полицейских из страйкбольного пневматического пистолета «STALKER S1911T» калибра 4,5 мм. Но промахнулся и попал в заднюю правую дверь авто. Его тоже задержали.Свою вину стрелок признал полностью, в содеянном раскаялся, объяснив все большим количеством выпитого спиртного и принес свои извинения сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке. И учтя, что виновный ранее не судим и на работе характеризуется положительно, вынес приговор - штраф 40 000 рублей.