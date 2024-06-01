Во Владимире и области выявлены еще два лжеломбарда
За первый квартал 2024 года Банк России выявил...
Во Владимире и области выявлены еще два лжеломбарда
За первый квартал 2024 года Банк России выявил во Владимирской области два нелегальных кредитора.
Нелегальные кредиторы работали под вывеской комиссионных магазинов, выдавая клиентам займы под залог техники и ювелирных изделий. «Добрая скупка» во Владимире и «Ломбард. Ювелирная мастерская» в Муроме оказывали услуги ломбарда, не имея на это специального разрешения.
Эти компании не состоят в реестре Банка России, не обладают соответствующей лицензией и ведут свою деятельность вне правового поля. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Владимир Банка России.
«Нелегальные ломбарды подменяют договоры займа иными документами, например, договорами комиссии, хранения, купли-продажи. Имущество, переданное «нелегалам», не страхуется, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Кроме того, нет гарантии, что клиенту выплатят деньги при реализации вещи, в то время как ломбарды обязаны вернуть разницу, если вырученная сумма превышает сумму ее оценки», – отмечает Александр Храмов, замначальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России.
Всего в России выявлено 746 нелегальных кредиторов, что на 48% больше, чем годом ранее. Более, чем в 2,5 раза увеличилось количество онлайн-объявлений и интернет-проектов, предлагающих беззалоговое кредитование. Для продвижения своих услуг нелегалы в основном используют страницы в социальных сетях, преимущественно Одноклассники и ВКонтакте.
Отделение Владимир Банка России напоминает, что до заключения договора с финансовой организацией необходимо проверить, легально ли она предоставляет финансовые услуги. Сделать это можно самостоятельно через Справочник финансовых организаций или бесплатное мобильное приложение «ЦБ онлайн».
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