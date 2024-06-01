Во Владимире и области выявлены еще два лжеломбарда За первый квартал 2024 года Банк России выявил...

Во Владимире и области выявлены еще два лжеломбардаЗа первый квартал 2024 года Банк России выявил во Владимирской области два нелегальных кредитора.Нелегальные кредиторы работали под вывеской комиссионных магазинов, выдавая клиентам займы под залог техники и ювелирных изделий. «Добрая скупка» во Владимире и «Ломбард. Ювелирная мастерская» в Муроме оказывали услуги ломбарда, не имея на это специального разрешения.Эти компании не состоят в реестре Банка России, не обладают соответствующей лицензией и ведут свою деятельность вне правового поля. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Владимир Банка России.«Нелегальные ломбарды подменяют договоры займа иными документами, например, договорами комиссии, хранения, купли-продажи. Имущество, переданное «нелегалам», не страхуется, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Кроме того, нет гарантии, что клиенту выплатят деньги при реализации вещи, в то время как ломбарды обязаны вернуть разницу, если вырученная сумма превышает сумму ее оценки», – отмечает Александр Храмов, замначальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России.Всего в России выявлено 746 нелегальных кредиторов, что на 48% больше, чем годом ранее. Более, чем в 2,5 раза увеличилось количество онлайн-объявлений и интернет-проектов, предлагающих беззалоговое кредитование. Для продвижения своих услуг нелегалы в основном используют страницы в социальных сетях, преимущественно Одноклассники и ВКонтакте.Отделение Владимир Банка России напоминает, что до заключения договора с финансовой организацией необходимо проверить, легально ли она предоставляет финансовые услуги. Сделать это можно самостоятельно через Справочник финансовых организаций или бесплатное мобильное приложение «ЦБ онлайн».Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений, с ресурса Freepik.com