96 мешков мусора собрали волонтеры в сосновом бору Владимирской области
Накануне Центр Чистой...
96 мешков мусора собрали волонтеры в сосновом бору Владимирской области
Накануне Центр Чистой Природы 12-15 организовал волонтерский выезд «Чистая весна» на территории экокомплекса Шередарь. Он расположен на берегу рек Киржач и Шередарь и окружен сосновым лесом.
40 волонтёров собрались в уютном экокомплексе Шередарь, чтобы очистить сосновый бор.
За 2 дня они:
собрали 96 мешков смешанных отходов
сдали 78 мешков отходов на переработку
установили 5 природоохранных табличек и 2 камеры
В субботнике приняли участие 40 волонтеров из Москвы и Подмосковья, отряд из Киржачского колледжа и добровольцы общественной организации «Киржач экологичный».
Фото: Центр Чистой Природы 12-15