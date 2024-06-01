96 мешков мусора собрали волонтеры в сосновом бору Владимирской области Накануне Центр Чистой...

96 мешков мусора собрали волонтеры в сосновом бору Владимирской областиНакануне Центр Чистой Природы 12-15 организовал волонтерский выезд «Чистая весна» на территории экокомплекса Шередарь. Он расположен на берегу рек Киржач и Шередарь и окружен сосновым лесом.40 волонтёров собрались в уютном экокомплексе Шередарь, чтобы очистить сосновый бор.За 2 дня они:собрали 96 мешков смешанных отходовсдали 78 мешков отходов на переработкуустановили 5 природоохранных табличек и 2 камерыВ субботнике приняли участие 40 волонтеров из Москвы и Подмосковья, отряд из Киржачского колледжа и добровольцы общественной организации «Киржач экологичный».Фото: Центр Чистой Природы 12-15