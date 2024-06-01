Какие изменения в земельном законодательстве затронут жителей Владимирской области? В гостях нашей...

Какие изменения в земельном законодательстве затронут жителей Владимирской области?В гостях нашей студии побывал начальник отдела государственного земельного надзора, заместитель главного государственного инспектора Владимирской области по использованию и охране земель Денис Ломтев.Какие изменения в земельном законодательстве затронут интересы граждан?Эти и другие вопросы в эфире Радио России "Владимир" . Послушать полное интервью можно по ссылке.Фото: Fusion brain, платформа для генерации изображений