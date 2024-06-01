Какие спортивные мероприятия пройдут в выходные дни во Владимирской области?
Министерство...
Какие спортивные мероприятия пройдут в выходные дни во Владимирской области?
Министерство физической культуры и спорта Владимирской области представила спортивную афишу на выходные дни.
1 июня 2024 года
На базе Гусевского стекольного колледжа имени Чехлова пройдут региональные соревнования по рукопашному бою, посвященные «Дню защиты детей».
В Муроме по улице Набережной пройдет III Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста»
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» в городе Петушки состоится региональный турнир по боксу на призы СК «Боец»
2 июня 2024 года
В ковровском спортивном комплексе «Молодежный» состоится областная спартакиада инвалидов (спорт лиц с ПОДА (дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, шахматы), спорт слепых (пауэрлифтинг – жим).
Напомним, что сегодня (1 июня 2024 года) отмечается Международный день защиты детей. Парки города Владимира приглашают мам, пап, бабушек и дедушек весело провести время с детьми на празднике!
Фото: Министерство физической культуры и спорта Владимирской области