Какие спортивные мероприятия пройдут в выходные дни во Владимирской области? Министерство...

Какие спортивные мероприятия пройдут в выходные дни во Владимирской области?Министерство физической культуры и спорта Владимирской области представила спортивную афишу на выходные дни.1 июня 2024 годаНа базе Гусевского стекольного колледжа имени Чехлова пройдут региональные соревнования по рукопашному бою, посвященные «Дню защиты детей».В Муроме по улице Набережной пройдет III Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста»В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» в городе Петушки состоится региональный турнир по боксу на призы СК «Боец»2 июня 2024 годаВ ковровском спортивном комплексе «Молодежный» состоится областная спартакиада инвалидов (спорт лиц с ПОДА (дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, шахматы), спорт слепых (пауэрлифтинг – жим).Напомним, что сегодня (1 июня 2024 года) отмечается Международный день защиты детей. Парки города Владимира приглашают мам, пап, бабушек и дедушек весело провести время с детьми на празднике!Фото: Министерство физической культуры и спорта Владимирской области