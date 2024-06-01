Медалью «За заслуги перед Владимирской областью» наградят художника Виктора Титова Виктор...

Медалью «За заслуги перед Владимирской областью» наградят художника Виктора ТитоваВиктор Николаевич Титов родился 24 июня 1924 года в селе Кардаиловка Воронежской области. Участник Великой Отечественной войны.Демобилизовался Титов только в 1947-м. Приехал во Владимир и решил сразу поступать в московский художественный вуз. Две попытки были неудачными. Только на третий раз фронтовику повезло. Его приняли в институт имени Сурикова.После его окончания вернулся во Владимир. Ему очень нравилось творчество владимирских живописцев. С 1980 года - член Союза художников России.Живописец Виктор Титов за многолетнюю плодотворную деятельность удостоен медали «За заслуги перед Владимирской областью».Соответствующий указ подписал губернатор Александр Авдеев.Главное место в его творчестве занимает пейзаж, основная тема работ – природа Владимирской земли.Фото: архив ГТРК "Владимир", Правительство Владимирской области