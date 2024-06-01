Не тихий час: в парках Владимира пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей Каждый год в...

"Не тихий час": в парках Владимира пройдет праздник, посвященный Дню защиты детейКаждый год в самом начале июня девчонки и мальчишки всей России, а также их родители отмечают замечательный праздник – День защиты детей.1 июня парк «Загородный» устраивает шумный праздник для своей самой любимой аудитории — всех юных гостей парка.Ребят ожидает большая музыкальная анимация от сказочных персонажей, яркое творческое приключение в «Загородной мастерской», фотосессия с ростовыми куклами, батуты и сладкая вата, а также веселое диско с розыгрышем сладостей и летних подарков.Самым ярким, воздушным и запоминающимся событием праздника станет шоу «Пузырляндия».Все гости смогут насладиться выступлением детских творческих коллективов города и принять участие в спортивно-развлекательных программах от партнеров парка.В этот день в парке состоятся две выставки собак «Золотое кольцо» и выставка «Федерации охотников и рыболовов», что станет интересным дополнением насыщенного праздника.Весь день будут работать: «Городок аттракционов», летние кафе, интерактивные зоны и площадки партнеров («Водный Яркопарк», веревочный парк «Павиан», пейнтбольный клуб «Точка», лазертаг-полигон «Звезда»).Дополнительная информация на сайте парка, в группе ВК и по телефону 77-32-10.В Парке культуры и отдыха «Дружба» в 11.30 на сцене начнется развлекательная программа с веселым аниматором, в которой смогут принять участие все желающие.Игры, танцы и викторины сменятся яркой концертной программой. Для отдыхающих выступят детские коллективы города: образцовый вокальный ансамбль «Улыбка», образцовый хореографический ансамбль «Горошина», детская студия эстрадного танца «Династия» и студия эстрадного танца «Вдохновение».Дополнительная информация — на сайте парка, группе ВК и по телефону 54-16-93Фото: Правительство Владимирской области