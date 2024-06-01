Осторожно мошенники: жители Владимирской области продолжают оформлять кредиты в банках для...

"Осторожно мошенники": жители Владимирской области продолжают оформлять кредиты в банках "для аферистов"На территории 33-го региона по-прежнему еженедельно десятками регистрируются хищения, совершаемые со счетов граждан путём обмана: преступники придумывают всё новые мошеннические схемы, а жители региона ежедневно переводят им крупные денежные суммы.Так, 20.05.2024 в полицию обратился житель Коврова, который пояснил, что через мобильное приложение нашел рекламу инвестиции, после чего заполнил заявку на сайте, указав личные данные, номер электронной почты и номер мобильного телефона.Потерпевшему стали поступать телефонные звонки от лиц, которые представились сотрудниками компании по инвестированию денежных средств. Один из них пояснил, что для открытия брокерского счета и покупки валюты, мужчине необходимо осуществить перевод денежных средств. По указанию звонившего потерпевший оформил на свое имя банковскую карту и осуществил при её помощи перевод денежных средств в размере 120 тысяч рублей на указанный собеседником счёт, после чего тот перестал выходить на связь.А житель областного центра под предлогом предоставления дополнительного заработка на бирже перевёл мошенникам свыше 2, 1 млн рублей, оформив для этого три кредита.17 мая 2024 в полицию обратилась жительница Александрова, которая по указанию звонившего, представившегося сотрудником РосФинМониторинга и полиции, под предлогом остановки сомнительных операций по счетам, за неделю оформила 5 кредитов в различных банках на общую сумму свыше 1,2 млн рублей, которые перевела мошенникам.По-прежнему жители региона переводят мошенникам деньги, пытаясь произвести покупки на непроверенных сайтах.Студентка из Владимира, желая приобрести китайскую валюту (юани), отдала преступниками более 38 тысяч рублей, которые ей дала мама для поездки в Китай.В телефонном разговоре с жительницей Муромского района неизвестная, представившись сотрудницей социального фонда, предложила приобрести памперсы. Поверив собеседнице, женщина лишилась свыше 92 тысяч рублей.Житель Владимира пытался приобрести строительную бытовку стоимостью 65 тысяч рублей, а житель Коврова - скутер «Honda Dio 35» за 80 тысяч и т.д.По-прежнему граждане переводят мошенникам денежные средства под предлогом освобождения своих близких от уголовной ответственности за совершенные ДТП, предотвращения оформления кредитов и перевода денежных средств на безопасные счета, продление договоров оказания услуг сотовой связи и пр.По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.В связи с этим, прокуратура области в очередной раз призывает жителей региона бдительнее относиться к звонкам от неизвестных лиц, сообщающих о несанкционированных операциях по счетам, попавших в ДТП родственниках, лёгком заработке, причитающихся выплатах и пособиях и пр.В случае поступления подобных звонков незамедлительно прекращайте общение, не совершайте каких-либо операций по передаче (переводу) денег и обращайтесь в полицию по телефонам: 02, 102, 112.Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России