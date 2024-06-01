Из-за нарушения ведения медицинской документации перинатальному центру выписали штраф в размере 50 тысяч.

В Областном перинатальном центре Владимира 8 марта 2024 года скончалась девушка, носившая двойняшек. Потерпевший вдовец и прокуратура возбудили дело об уголовной ответственности по статье убийства по неосторожности.По информации пресс-службы Областного суда, ранее Федеральный Росздравнадзор отменил ряд нарушений без повторной проверки. Суд признал организацию виновной в нарушении ведения документации и выписал штраф в размере 50 тысяч рублей. Позднее дело передано из Фрунзенского суда в Октябрьский для рассмотрения по делу о погибшей роженице.