Похищенный свет: в Александровском районе выяснились обстоятельства кражи оборудования из студии...

"Похищенный свет": в Александровском районе выяснились обстоятельства кражи оборудования из студии танцевВ Александровском районе местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что из помещения ее студии танцев пропало световое оборудование на сумму около 8 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению кражи может быть причастен 23-летний житель Александрова. Молодой человек был задержан, а дома у него полицейские обнаружили похищенный «свет».Выяснились и обстоятельства совершенного преступления."Ночью 19 мая 2024 года фигурант, прогуливаясь, обратил внимание на незапертую форточку в помещении, где располагается студия танцев. Молодой человек рассмотрел, что внутри помещения рядом с окном расположен профессиональный видеосвет на штативе и с зарядным устройством. Через форточку он протянул руку и вытащил оборудование, после чего отнес к себе домой, планируя в дальнейшем реализовать его", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений