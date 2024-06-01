С 1 июня 2024 года вход на территорию Суздальского кремля будет бесплатным В связи с празднованием...

С 1 июня 2024 года вход на территорию Суздальского кремля будет бесплатнымВ связи с празднованием 1000-летия первого письменного упоминания Суздаля музей решил преподнести подарок гостям древнего города - открыть территорию кремля для свободного посещения. Об этом сообщили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Кассы для покупки билетов на осмотр Богородице-Рождественского собора, экспозиций («История Суздаля», «Древнерусская живопись») и выставки Русский феникс. Суздальская земля, которая начнёт принимать посетителей с 13 июня, будут работать в помещении колокольни и непосредственно при входе на выставку.Свободное посещение территории кремля планируется на всё время юбилейных мероприятий - до 30 сентября 2024 года включительно.Ранее мы рассказывали:Суздаль получил еще один подарок к своему 1000-летиюК тысячелетию Суздаля разработан новый дизайн городских вывесокПочта России выпустила уникальные марки к 1000-летию СуздаляФото: пресс-служба ВСМЗ