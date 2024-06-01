Стал известен график выездов врачей в июне для проведения диспансеризации сельского населения во...

Стал известен график выездов врачей в июне для проведения диспансеризации сельского населения во Владимирской областиКак сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, медработники проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 179 населенных пунктах в июне.Для этого задействуют 26 передвижных ФАПов, флюорографов, маммографов, педиатрических комплексов.Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:Александровская РБhttps://clck.ru/3AoQP7https://clck.ru/3AoQP8https://clck.ru/3AoQP9Александровская ДРБhttps://clck.ru/3AoQPBВязниковская РБhttps://clck.ru/3AoQPDhttps://clck.ru/3AoQPEГусь-Хрустальная ЦРБhttps://clck.ru/3AoQPHhttps://clck.ru/3AoQPKhttps://clck.ru/3AoQPPГороховецкая ЦРБhttps://clck.ru/3AoQPQКамешковская ЦРБhttps://clck.ru/3AoQPSКиржачская РБhttps://clck.ru/3AoQPWКольчугинская ЦРБhttps://clck.ru/3AoQPXКовровская РБhttps://clck.ru/3AoQPYМеленковская ЦРБhttps://clck.ru/3AoQPZhttps://clck.ru/3AoQPeМуромская ЦРБhttps://clck.ru/3AoQPfhttps://clck.ru/3AoQPhМуромская ДРБhttps://clck.ru/3AoQPjПетушинская РБhttps://clck.ru/3AoQPnСеливановская ЦРБhttps://clck.ru/3AoQPoСуздальская РБhttps://clck.ru/3AoQPpЮрьев- Польская ЦРБhttps://clck.ru/3AoQPqhttps://clck.ru/3AoQPtЦентр специализированной фтизиопульмонологической помощиhttps://clck.ru/3AoQPvhttps://clck.ru/3AoQPxФото: Минздрав Владимирской области