Стал известен график выездов врачей в июне для проведения диспансеризации сельского населения во...
Стал известен график выездов врачей в июне для проведения диспансеризации сельского населения во Владимирской области
Как сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, медработники проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 179 населенных пунктах в июне.
Для этого задействуют 26 передвижных ФАПов, флюорографов, маммографов, педиатрических комплексов.
Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:
Александровская РБ
https://clck.ru/3AoQP7
https://clck.ru/3AoQP8
https://clck.ru/3AoQP9
Александровская ДРБ
https://clck.ru/3AoQPB
Вязниковская РБ
https://clck.ru/3AoQPD
https://clck.ru/3AoQPE
Гусь-Хрустальная ЦРБ
https://clck.ru/3AoQPH
https://clck.ru/3AoQPK
https://clck.ru/3AoQPP
Гороховецкая ЦРБ
https://clck.ru/3AoQPQ
Камешковская ЦРБ
https://clck.ru/3AoQPS
Киржачская РБ
https://clck.ru/3AoQPW
Кольчугинская ЦРБ
https://clck.ru/3AoQPX
Ковровская РБ
https://clck.ru/3AoQPY
Меленковская ЦРБ
https://clck.ru/3AoQPZ
https://clck.ru/3AoQPe
Муромская ЦРБ
https://clck.ru/3AoQPf
https://clck.ru/3AoQPh
Муромская ДРБ
https://clck.ru/3AoQPj
Петушинская РБ
https://clck.ru/3AoQPn
Селивановская ЦРБ
https://clck.ru/3AoQPo
Суздальская РБ
https://clck.ru/3AoQPp
Юрьев- Польская ЦРБ
https://clck.ru/3AoQPq
https://clck.ru/3AoQPt
Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи
https://clck.ru/3AoQPv
https://clck.ru/3AoQPx
Фото: Минздрав Владимирской области