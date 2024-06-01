44-летний ковровчанин приревновал 76-летнюю возлюбленную и решился на двойное убийство. Драма с летальным исходом разыгралась в Ковровском доме-интернате престарелых и инвалидов. Там

44-летний ковровчанин приревновал 76-летнюю возлюбленную и решился на двойное убийство. Драма с летальным исходом разыгралась в Ковровском доме-интернате престарелых и инвалидов. Там проживают лица, нарушающие правопорядок и режим в других учреждениях, бездомные и ранее судимые, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Вечером 23 февраля 2023 года нетрезвый мужчина заподозрил сожительницу в отношениях с 47-летним мужчиной, который жил