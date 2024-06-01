Огонь охватил заброшенный дом №6 на улице Фрунзе в городе Струнино Александровского района. Спасателям о пожаре сообщили в 00:43 в субботу, 1 мая, рассказали в пресс-службе МЧС. Пламя

Огонь охватил заброшенный дом №6 на улице Фрунзе в городе Струнино Александровского района. Спасателям о пожаре сообщили в 00:43 в субботу, 1 мая, рассказали в пресс-службе МЧС. Пламя распространилось на 522 квадратных метров. Его тушили 8 пожарных. Погибших и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это выяснит дознаватель. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!