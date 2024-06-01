В Суздале состоится крупнейший ежегодный фестиваль «АбунаФест»
Это крупнейший ежегодный фестиваль...
В Суздале состоится крупнейший ежегодный фестиваль «АбунаФест»
Это крупнейший ежегодный фестиваль для всех неравнодушных к караванингу и автотуризму.
В 2024 году он пройдет в городе-музее с 12 по 16 июня. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.
Фестиваль порадует вас насыщенными культурной и деловой программами: развлекательными мероприятиями для всех возрастов, познавательными мастер-классами, практическими занятиями и экскурсиями.
Участникам есть что рассказать и они с удовольствием поделятся своим опытом.
Кроме того, будут танцы, музыка, виртуозная игра на гитаре от известного музыканта Романа Мирошниченко.
Все подробности можно узнать, пройдя по ссылке
Фото и видео: Правительство Владимирской области