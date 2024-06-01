Во Владимирской области цветет Венерин Башмачок
В Дюкинском заказнике Владимирской области...
Во Владимирской области цветет Венерин Башмачок
В Дюкинском заказнике Владимирской области начинается цветение одного из самых редких цветков в регионе. Это Венерин Башмачок - занесенный в Красную Книгу. И его цветения каждый год ждут биологи и любители природы.
Один цветок растет 8 лет! А если на стебле два бутона - то они росли 15 лет.
Венерин Башмачок удивителен не только своей редкостью, но и запахом, - он пахнет ванилью.
Уже через несколько дней весь заказник будет в ярко-желтых цветах.
Перед началом экскурсионного сезона сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий расчистили тропинки. Сейчас идет запись на экскурсии "Край северных орхидей".