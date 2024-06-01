На данный момент на исполнении находится более 4,7 тысяч дел по алиментам.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области, на сегодняшний день под контролем службы находятся более 4,7 тысяч дел по алиментам. Общая сумма долга ушедших родителей не указывается.С начала 2024 года 1299 родителей-неплательщиков ограничены в праве управлять транспортом, 3097 не могут уехать за границу Российской Федерации, 297 завершённых административных и 129 уголовных дел. Также за этот период детям выплатили более 136 миллионов рублей.