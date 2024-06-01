Жителям Владимирской области рассказали о новых правилах оплаты сверхурочной работы С 1 сентября...

Жителям Владимирской области рассказали о новых правилах оплаты сверхурочной работыС 1 сентября 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 22.04.2024 N 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации», определяющий новые правила оплаты сверхурочной работы.Этот закон был принят в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2023 N 35-П, который в 2023 году рассмотрел вопрос оплаты сверхурочной работы. О нововведениях рассказал руководитель юридической практики "Суперджоб" Александр Южалин.Что такое сверхурочная работа?Сверхурочная работа — это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный периодюИными словами, сверхурочная работа — это переработки сверх нормы рабочего времени, которые происходят по инициативе работодателя. Например, если у работника рабочий день с 09:00 до 18:00, а работодатель просит задержаться на работе до 20:00, поскольку нужно завершить срочную задачу, то 2 часа с 18:00 до 20:00 и будут считаться сверхурочной работой.Если работнику установлен суммированный учет рабочего времени, переработки (или сверхурочные часы работы) будут считаться не за день, а за иной учетный период (неделю, месяц, квартал, год).Как сейчас оплачивается сверхурочная работа?В соответствии с действующей редакцией ст. 152 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.Данная норма не содержит уточнений, что принимается за одинарную оплату. Иными словами, не ясно, что нужно увеличивать в полтора или 2 раза. Учитывая данный пробел в законодательстве, многие работодатели брали в расчет только оклад работника или часовую ставку. Премии, доплаты, надбавки, которые могли быть установлены работнику, не входили в этот расчет.Какие правила оплаты сверхурочной работы будут действовать с 01.09.2024?Новая редакция статьи 152 Трудового кодекса РФ с 01.09.2024 звучит следующим образом: «Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере».Таким образом, при расчете оплаты сверхурочной работы должны браться в расчет не только оклад или часовая ставка, но и иные выплаты (включая премии, надбавки, доплаты и прочее).Как и ранее, в законе осталось требование о том, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором. А по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.К примеру, квартальная премия, входящая в систему оплаты труда, выплачена в марте (согласно статье 139 ТК РФ она учитывается при расчете среднего заработка). Сотрудник работал сверхурочно в апреле. Мартовская квартальная премия не учитывается при расчете оплаты за сверхурочную работу в апреле.Для правильного расчета работодатель должен определить, какие компенсационные и стимулирующие выплаты входят в систему оплаты труда в апреле, рассчитать стоимость одного часа работы с учетом всех выплат и после этого производить расчет оплаты сверхурочной работы.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений