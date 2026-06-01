Комплексы фото- и видеофиксации переезжают на новые участки. Работать на новых адресах они будут с 1 по 7 июня. Об этом рассказали в ГБУ «Владупрдор». Стационарные комплексы: трасса Р-132

Комплексы фото- и видеофиксации переезжают на новые участки. Работать на новых адресах они будут с 1 по 7 июня. Об этом рассказали в ГБУ «Владупрдор». Стационарные комплексы: трасса Р-132 «Золотое кольцо» — три точки: 317-й км, западное и восточное соединения с М-7 «Волга»; «Бетонка – Черново» — 4-й км; «Владимир – Муром – Арзамас» —