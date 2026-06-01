Закончить возведение детской поликлиники в Кольчугино удалось лишь под пристальным надзором прокуроров, отмечают в ведомстве. На протяжении нескольких лет подрядчик всячески затягивал

Закончить возведение детской поликлиники в Кольчугино удалось лишь под пристальным надзором прокуроров, отмечают в ведомстве. На протяжении нескольких лет подрядчик всячески затягивал строительство значимого для города социального объекта, медицинскую помощь в котором смогут получать свыше 9 тысяч детей. Контракт стоимостью 450 млн на разработку проектно-сметной документации и строительство здания детской поликлиники был заключён в ноябре