Владимир Александрович Гарёв внёс большой вклад в развитие областной столицы. Он удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Медаль «За

Владимир Александрович Гарёв внёс большой вклад в развитие областной столицы. Он удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Медаль «За трудовые заслуги» Владимиру Александровичу сегодня на оперативном совещании в правительстве области вручил губернатор Александр Авдеев. Владимир Александрович Гарёв родился в 1958 году в Нижегородской области. Окончил Владимирский политехнический институт и РАНХиГС. В разные