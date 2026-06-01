В одном из поселков региона оперативники задержали 53-летнего мужчину. Еще в 1994 году он вместе с сообщниками расправился с жителем Рязани и скрылся. Все эти годы его безуспешно искали по всей

В одном из поселков региона оперативники задержали 53-летнего мужчину. Еще в 1994 году он вместе с сообщниками расправился с жителем Рязани и скрылся. Все эти годы его безуспешно искали по всей стране. Апрельским вечером 31 год назад в лесополосе на окраине Рязани нашли тело мужчины с перерезанной шеей. Следствие выяснило: к расправе причастна бывшая жена