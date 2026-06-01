Данные рейтинга публикует РИА Новости.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей. Владимирская область заняла в нем 55-е место.Лучшая ситуация оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе: семьи с двумя детьми там могут откладывать до 141 000 рублей в месяц.По расчетам исследователей, в Владимирской области семья с двумя детьми в среднем может откладывать около 31 647 рублей ежемесячно.