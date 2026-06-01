Выплаты пенсий через банки за июнь в связи с совпадением дат доставки с выходными днями будут произведены региональным Отделением Социального фонда досрочно: 5 июня – за 6 число и 19 июня – за

Выплаты пенсий через банки за июнь в связи с совпадением дат доставки с выходными днями будут произведены региональным Отделением Социального фонда досрочно: 5 июня – за 6 число и 19 июня – за 21 число. Также 5 июня получат ежемесячную денежную выплату ветераны боевых действий. 11 июня пенсии будут перечислены по привычному графику. Досрочная выплата