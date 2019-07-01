Два из трёх инвестпроектов планируется реализовать в индустриальном парке «Камешково»

Два из трёх инвестпроектов планируется реализовать в индустриальном парке «Камешково»28 июня Губернатор Владимир Сипягин принял участие в подписании протоколов об условиях осуществления инвестиций во Владимирской области на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В мероприятии также участвовали врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов, директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг областной администрации Тимур Рамазанов, заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Алексей Чернышов, руководители компаний-инвесторов.«Четыре компании: «Пищевые компоненты», Завод «БЕТАЛ», Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» и «Союз Текстильных Компаний» участвуют в подписании протоколов об условиях осуществления инвестиций с администрацией Владимирской области. Президент России В. В. Путин говорит о том, что России в ближайшие пять лет необходимо выйти на темпы роста выше мировых, закрепиться в пятёрке крупнейших мировых экономик. Эту амбициозную, но очень своевременную задачу государство может решить только в партнёрстве с бизнесом.В соответствии с инвестпротоколами администрация области берёт на себя обязательства по содействию вашим бизнес-инициативам. Открытие новых производств, создание новых рабочих мест – это то, чего ждут от нас с вами люди», – отметил Владимир Сипягин.Два из трёх инвестпроектов планируется реализовать в индустриальном парке «Камешково». ООО «Пищевые компоненты» намерено инвестировать 840 млн рублей в создание в 2019 – 2023 годах импортозамещающего инновационного производства сухих компонентов из овощей и фруктов для пищевой промышленности и продуктов быстрого приготовления. Проектная мощность предприятия составит 4 тыс. тонн продукции в год. Планируется создать 250 новых рабочих мест.Компания «БЕТАЛ» планирует в 2019 – 2024 годах построить завод по выпуску сборных полимержелезобетонных резервуаров и колодцев. Эта инновационная продукция увеличивает срок эксплуатации систем водоснабжения и канализации до 50 лет. В этот проект инвестор готов вложить более 300 млн рублей. Мощность предприятия составит 14,6 тыс. изделий в год. На новом заводе будет создано более 50 рабочих мест.Союз Текстильных Компаний в 2019 – 2020 годах инвестирует 420 млн рублей в модернизацию текстильного производства на площадке дочерней компании – ООО «Авангард» в Юрьеве-Польском, где будет создано 20 новых рабочих мест. На предприятии организуют высокотехнологичное производство ворсовых и махровых тканей с современными видами отделки на новейшем оборудовании. После выхода на проектную мощность будет выпускаться 2 400 тонн продукции в год.