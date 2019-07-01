Секретарь московского отделения Единой России, замглавы Мосгордумы Андрей Метельский опроверг обвинения так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Политик подчеркнул, что не имеет отношения к недвижимости почти на шесть миллиардов рублей.

Секретарь московского отделения "Единой России", замглавы Мосгордумы Андрей Метельский опроверг обвинения так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Политик подчеркнул, что не имеет отношения к недвижимости почти на шесть миллиардов рублей.Объекты в России и в Австрии, которые фигурируют в расследовании блогера, принадлежат его родным и приобретены легально, сказал Метельский . По словам политика, делами родственников он не занимается.Обвинения в коррупции Метельский отверг и назвал "полной неправдой". "Если у господина Навального и его команды есть данные об этом, то ради бога, пусть разбираются по этому вопросу с правоохранительными органами. Насколько я знаю, все что было приобретено моей мамой, было приобретено на вполне честные легальные деньги, кредиты", – цитирует единоросса "Эхо Москвы".По его словам, указанные объекты принадлежат его матери. Родственники занимаются своими собственными делами, отметил Метельский, добавив, что не вмешивается в них.В понедельник, 1 июля, в Сети появился видеоролик, посвященный Андрею Метельскому. Навальный утверждает, что родным политика якобы принадлежит в столице недвижимость на 5,7 миллиарда рублей, четыре отеля в Австрии и несколько фирм.