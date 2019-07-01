Ксения Бородина обвинила ведущих программы Орел и решка во лжи. Выпуск трэвел-шоу случайно попался на глаза телезвезде.

Ксения Бородина обвинила ведущих программы "Орел ирешка" во лжи. Выпуск трэвел-шоу случайно попался на глаза телезвезде.Ксению Бородину возмутил выпуск передачи, посвященныйСейшельским островам. Бородина уже много лет работает ведущей проекта "Дом-2",одна из съемочных площадок которого находится на Сейшелах. Так что о жизни наостровах телеведущая знает все.Рассказа журналистов из "Орла и решки" КсениюБородину рассердил. Она заявила в ролике, опубликованном в Stories ее Instagram, что в передаче неверноговорят о положении местных жителей."Что за чушь говорят в "Орле и решке"? Ониутверждают, что на Сейшельских островах нет бедных и местные живут как у Христаза пазухой. Ребята, вы точно там были? На Сейшелах?", —комментирует сюжет Бородина.На днях заявила, что ее злят так называемые мамские посты в Сети. Зачем публиковать видео с детьми, ругающимися матом, и другие моменты, которые не следовало бы выносить на всеобщее обозрение? – задается вопросом телеведущая.Особенно рассвирепела при виде фотографии молодой блогерши, кормящей грудью своего трехлетнего ребенка. Телеведущая убеждена, что такие моменты женщинам следует держать при себе.