Ксения Бородина обвинила ведущих программы Орел и
решка во лжи. Выпуск трэвел-шоу случайно попался на глаза телезвезде.
Ксения Бородина обвинила ведущих программы "Орел и
решка" во лжи. Выпуск трэвел-шоу случайно попался на глаза телезвезде.
Ксению Бородину возмутил выпуск передачи, посвященный
Сейшельским островам. Бородина уже много лет работает ведущей проекта "Дом-2",
одна из съемочных площадок которого находится на Сейшелах. Так что о жизни на
островах телеведущая знает все.
Рассказа журналистов из "Орла и решки" Ксению
Бородину рассердил. Она заявила в ролике, опубликованном в Stories ее Instagram, что в передаче неверно
говорят о положении местных жителей.
"Что за чушь говорят в "Орле и решке"? Они
утверждают, что на Сейшельских островах нет бедных и местные живут как у Христа
за пазухой. Ребята, вы точно там были? На Сейшелах?", —комментирует сюжет Бородина.
На днях заявила, что ее злят так называемые мамские посты в Сети. Зачем публиковать видео с детьми, ругающимися матом, и другие моменты, которые не следовало бы выносить на всеобщее обозрение? – задается вопросом телеведущая.
Особенно рассвирепела при виде фотографии молодой блогерши, кормящей грудью своего трехлетнего ребенка. Телеведущая убеждена, что такие моменты женщинам следует держать при себе.