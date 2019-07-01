В Сети появились сенсационные данные, согласно которым у молодой помощницы юмориста Евгения Петросяна роман с актером Максимом Виторганом. Сама Татьяна Брухунова прокомментировала эту информацию.

В Сети появились сенсационные данные, согласно которым у молодой помощницы юмориста Евгения Петросяна роман с актером Максимом Виторганом. Сама Татьяна Брухунова прокомментировала эту информацию.Поводом для слухов послужила разгромная публикация Татьяны Брухуновой у себя на страничке в Instagram. Свой пост женщина посвятила постановке режиссера Константина Богомолова "Три сестры". Отметим, что у того роман со скандально известной ведущей Ксенией Собчак, бывшей женой Максима Виторгана."Спектакль сыгран на одной ноте. У актеров на лице полное отсутствие присутствия все два с половиной часа. Текст отлетает от зубов на ура за один выдох, но глаза остаются пустыми. Фишка с операторами и гигантскими экранами заполоняющими собой весь задник сцены отыграна в каждом спектакле Богомолова. Скучно. Пора уже придумать что-то новое. На мой взгляд режиссер утопил аморфностью своего мышления и, как следствие всей постановки, невероятный творческий потенциал большинства присутствующих на сцене. Очень жаль (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказала свое мнение Татьяна Брухунова.Видимо, такая критика породила в некоторых журналистах предположения, что та с определенным умыслом опубликовала пост. Якобы у Татьяны роман с Максимом Виторганом, поэтому она так жестко прошлась по спектаклю его соперника Константина Богомолова.Интересно, что сама не оставила без внимания эти материалы. В Stories она опубликовала скриншот одной из статей и от себя написала: "Я даже не знаю, как реагировать на это??? Что творится в этом мире? Так выглядит мракобесие! Остановите Землю! Я сойду!" Отметим, что сам пока никак не отреагировал на сенсационные данные о романе с помощницей Евгения Петросяна.