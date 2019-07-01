Певица отдыхает во французском Сен-Тропе. В Сети появилось пикантное видео, на котором Ольга Бузова развлекается с подругой.

Певица отдыхает во французском Сен-Тропе. ВСети появилось пикантное видео, на котором Ольга Бузова развлекается сподругой.В последней публикациив Instagram знаменитость похвасталась, что находитсяв одном из наиболее престижных мест отдыха на Лазурном берегу. По словамартистки, она прилетела туда к друзьям."Смогла выкроить полтора дня из своего плотногорабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какаяневероятная красота вокруг, жизнь прекрасна", – написала Ольга Бузова. Один из хештегов,которыми она сопроводила свой пост, стал – "миром правит любовь".Кроме того, в Сети появился довольно недвусмысленныйролик. С участием певицы. На кадрах она вместе с блондинкой зажигает подвеселую музыку, смеясь и кокетничая. В видео Ольга Бузова попросила не обращатьна них с подружкой внимания." кажется, тоже поймала радужную волну ина отдыхе в Сен-Тропе, в отсутствии мужчин, развлекается как может с подружкой",– пишет Telegram-канал "Только никому".Напомним, что была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и очень тяжело переживаларазвод с ним. Ранее появился слух о том, что у спортсмена и его новой супруги,модели Анастасии Костенко может появиться еще один ребенок.