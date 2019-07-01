Певица отдыхает во французском Сен-Тропе. В
Сети появилось пикантное видео, на котором Ольга Бузова развлекается с
подругой.
Певица отдыхает во французском Сен-Тропе. В
Сети появилось пикантное видео, на котором Ольга Бузова развлекается с
подругой.
В последней публикации
в Instagram знаменитость похвасталась, что находится
в одном из наиболее престижных мест отдыха на Лазурном берегу. По словам
артистки, она прилетела туда к друзьям.
"Смогла выкроить полтора дня из своего плотного
рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какая
невероятная красота вокруг, жизнь прекрасна", – написала Ольга Бузова. Один из хештегов,
которыми она сопроводила свой пост, стал – "миром правит любовь".
Кроме того, в Сети появился довольно недвусмысленный
ролик. С участием певицы. На кадрах она вместе с блондинкой зажигает под
веселую музыку, смеясь и кокетничая. В видео Ольга Бузова попросила не обращать
на них с подружкой внимания.
" кажется, тоже поймала радужную волну и
на отдыхе в Сен-Тропе, в отсутствии мужчин, развлекается как может с подружкой",
– пишет Telegram-канал "Только никому".
Напомним, что была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и очень тяжело переживала
развод с ним. Ранее появился слух о том, что у спортсмена и его новой супруги,
модели Анастасии Костенко может появиться еще один ребенок.