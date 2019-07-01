Весной 2017 года музыкант был доставлен в столичную больницу, врачи поставили ему серьезный диагноз –ишемический спинальный инсульт. Больше недели Николай Носков провел в реанимации. К счастью, ему удалось перенести удар.

Весной 2017 года музыкант был доставлен в столичную больницу, врачи поставили ему серьезный диагноз –"ишемический спинальный инсульт". Больше недели Николай Носков провел в реанимации. К счастью, ему удалось перенести удар."Страшно загадывать на будущее, но Коле действительно гораздо лучше, – уверяет жена артиста Марина. – Реабилитация продолжается, недавно вот три недели проходили курс. Теперь восстанавливающие и поддерживающие процедуры с нами навсегда"."Нейропсихологи, лечебная физкультура, массажи, иголочки, физио... – перечисляет супруга музыканта. – Речь еще полностью не вернулась, но врачи уже дают хорошие прогнозы, так же как в случае с моторикой в целом. Николай Иванович ходит, но пока с тростью. Вообще, доктора в шоке от его результатов".По словам Марины, разбитый инсультом 63-летний Носков не оставляет намерений вернуться на сцену: Даже дома он в работе: смотрит разные концерты в Интернете, оценивает музыкантов – будет набирать новый состав. Он заметно похудел благодаря физическим нагрузкам и правильному питанию".Но для полного исцеления семье бывшего участника группы "Парк Горького" не хватает средств. "Мечтаем съездить в Нило-Столобенскую пустынь – знаменитый мужской монастырь (в Тверской области – Прим. ред.). А еще в хороший санаторий. Но пока финансы не позволяют осуществить все намерения: лечение очень дорогое – счет на миллион", – цитирует жену журнал.Ранее она рассказывала журналистам, что причиной инсульта у мужа, вероятно, стал сильный стресс. Музыкант сильно нервничал из-за срыва концертов: "Он очень сильно нервничал. У него были большие неприятности. У него был срыв гастролей по вине организаторов. Я считаю, что это только поэтому с ним случилось".