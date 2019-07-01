Тайип Эрдоган на полях саммита G20 заявил, что поставки российских ЗРК С-400 будут осуществлены в десятидневный срок.

Тайип Эрдоган на полях саммита G20 заявил, что поставки российских ЗРК С-400 будут осуществлены в десятидневный срок. Свое заявление президент Турции сделал во время брифинга с журналистами, который состоялся после его встречи с Трампом.При этом Эрдоган выразил уверенность, что Турция урегулирует разногласия с США из-за поставок российских систем, передает ТАСС. Об этом же он заявил на итоговой пресс-конференции саммита: США не будут вводить против Турции санкции из-за покупки С-400. Эрдоган напомнил и о том, что Штаты должны поставить в Турцию 100 истребителей F-35.Покупка российских ЗРК стала поводом для обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой. США пытаются не допустить закупки, в частности, угрожая отказом продать Турции свои истребители.