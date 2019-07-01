Алена Апина родилась в Саратове, там же окончила Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано. Но известность к ней пришла в Москве.

Алена Апина родилась в Саратове, там же окончила Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано. Но известность к ней пришла в Москве.С 1988 по 1991 Алена Апина была участницей группы "Комбинация", потом начала сольную карьеру и стала солисткой Москонцерта. Сегодня она даже боится представить, что было бы, не случись в ее жизни песни "Ксюша", ставшей визитной карточкой, не пусти она корни в столице."Я спилась бы, наверное", – считает Апина. Она говорит, что алкоголизм стал настоящим бичом среди ее знакомых: "К сожалению, среди одноклассников и дружков по двору много тому примеров".Возможно, Алена впала бы в другу крайность. Как она сама полагает, не устройся в Москве, "превратилась бы в городскую сумасшедшую и бубнила бы себе под нос любимые мотивчики". "А люди проходили бы мимо, крутили у виска и пугали бы мною детей, потому что мои мелодии были бы оперно-симфонические, а значит, мало кому понятные. Вот такой фильм ужасов, блин", 0 цитирует Апину журналАпина не зря говорит, что боится спиться. Ведь, как уверяют наркологи, женский алкоголизм неизлечим. По статистике, на 100 алкоголиков-мужчин приходится 40-50 пьющих женщин. Причем заливают глаза, как правило, дамы среднего возраста – от 35 до 50 лет. Всего же по данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, ежегодно в России потребляется более 10 литров алкоголя на душу населения. Алкоголиков в нашей стране насчитывается более 5 миллионов человек – это около 3,5 всех жителей. Причем только 85 тысяч стоят на учете у нарколога. От отравления спиртным ежедневно погибает не меньше людей, чем в дорожно-транспортных происшествиях.