Денис Глушаков отметил свою первую тренировку в составе грозненского Ахмата зажигательной лезгинкой. Бывшего спартаковца в новой команде встретили тепло.

Денис Глушаков отметил свою первую тренировку в составегрозненского "Ахмата" зажигательной лезгинкой. Бывшего спартаковца вновой команде встретили тепло.Денис Глушаков перешел в "Ахмат" из московского"Спартака". В грозненской команде, по словам Дениса, его встретилинормально, атмосфера дружеская. Многие игроки "Ахмата" Глушаковузнакомы. "Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались иприступили к работе", – рассказал футболист.Город Грозный понравился. Футболистотмечает, что за последние 5-7 лет здесь многое изменилось. Теперь это городевропейского уровня, признал бывший спартаковец в интервью пресс-службе клуба"Ахмат".