Денис Глушаков отметил свою первую тренировку в составе
грозненского Ахмата зажигательной лезгинкой. Бывшего спартаковца в
новой команде встретили тепло.
Денис Глушаков отметил свою первую тренировку в составе
грозненского "Ахмата" зажигательной лезгинкой. Бывшего спартаковца в
новой команде встретили тепло.
Денис Глушаков перешел в "Ахмат" из московского
"Спартака". В грозненской команде, по словам Дениса, его встретили
нормально, атмосфера дружеская. Многие игроки "Ахмата" Глушакову
знакомы. "Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и
приступили к работе", – рассказал футболист.
Город Грозный понравился. Футболист
отмечает, что за последние 5-7 лет здесь многое изменилось. Теперь это город
европейского уровня, признал бывший спартаковец в интервью пресс-службе клуба
"Ахмат".